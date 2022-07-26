Экономист назвал доминирующую валюту после эпохи доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 предположил, что евро, юань или другая новая валюта смогут занять лидирующие позиции после доллара.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необратимости процесса дедолларизации, который был запущен во всем мире. В частности, он связал потерю позиций доллара с цикличностью истории. Володин пояснил, что, согласно существующей закономерности, каждой мировой валюте отведен свой период, укладывающийся примерно в 100 лет.
По словам Остапковича, такая закономерность действительно существует.
"В начале XX века был фунт, потом стал доллар. Если в прошлую эру расплачивались ракушками, потом начали расплачиваться камнями. То есть валюта всегда меняется. Одна валюта не задерживается долгое время", – говорит Остапкович.
Эксперт согласился, что спустя время на смену доллару может прийти другая валюта, которая займет лидирующие позиции.
"Насколько этот период будет растянут, этого никто не знает. Но пока в ближайшее время – год, два, пять лет – я конца эпохи доллара не вижу", – заключил эксперт.
Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что, несмотря на наличие у американской валюты запаса прочности, Вашингтону вряд ли удастся отменить начавшуюся дедолларизацию. Специалист добавила, что этому способствуют развитие связей между регионами, а также появление новых игроков в глобальной экономике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: