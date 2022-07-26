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13:10

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Экономист назвал доминирующую валюту после эпохи доллара

"Должен определить рынок": какая валюта станет лидером после эпохи доллара
экономикаэксклюзив

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 предположил, что евро, юань или другая новая валюта смогут занять лидирующие позиции после доллара.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необратимости процесса дедолларизации, который был запущен во всем мире. В частности, он связал потерю позиций доллара с цикличностью истории. Володин пояснил, что, согласно существующей закономерности, каждой мировой валюте отведен свой период, укладывающийся примерно в 100 лет.

По словам Остапковича, такая закономерность действительно существует.

"В начале XX века был фунт, потом стал доллар. Если в прошлую эру расплачивались ракушками, потом начали расплачиваться камнями. То есть валюта всегда меняется. Одна валюта не задерживается долгое время", – говорит Остапкович.

Эксперт согласился, что спустя время на смену доллару может прийти другая валюта, которая займет лидирующие позиции.

Конечно, в конце концов кто-то придет на место доллара, но кто – это должен определить рынок. По каким валютам может быть больший объем продаж, та валюта и войдет в лидеры. Это может быть и евро, и юань, и какая-то новая валюта, условно созданная странами БРИКС, но для этого она должна подтвердить свое лидерство большим объемом продаж именно в этой валюте.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

"Насколько этот период будет растянут, этого никто не знает. Но пока в ближайшее время – год, два, пять лет – я конца эпохи доллара не вижу", – заключил эксперт.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что, несмотря на наличие у американской валюты запаса прочности, Вашингтону вряд ли удастся отменить начавшуюся дедолларизацию. Специалист добавила, что этому способствуют развитие связей между регионами, а также появление новых игроков в глобальной экономике.

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