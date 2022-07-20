Турция может отказаться от доллара при расчетах с РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Турция намерена отказаться от расчета с Россией за поставки энергоносителей в долларах и перейти на турецкую лиру, сообщает агентство Bloomberg.
Данный вопрос планировался к рассмотрению на встрече Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 19 июля в Тегеране.
Как отмечает агентство, данная мера даст возможность замедлить снижение валютных резервов Турции, а РФ сможет использовать турецкую лиру для закупок товаров и услуг у турецких поставщиков. При этом в качестве альтернативной валюты для оплаты обсуждаются и рубли.
По данным Bloomberg, в 2017 году турецкие валютные резервы находились на уровне порядка 97 миллиардов долларов, в то время как по состоянию на 1 июля текущего года они составили чуть менее 59 миллиардов долларов. При этом в данную сумму внесены и займы Турции по стоповым соглашениям, таким образом "маскируя реальное сокращение резервов".
Уточняется, что положительное сальдо между РФ и Турцией составило около 20 миллиардов долларов в 2021 году, турецкий экспорт в РФ – 6,5 миллиардов долларов, российский экспорт в Турцию – 29 миллиардов долларов.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.
Новости последнего часа: большинство клиентов "Газпрома" в Европе платят за газ в рублях
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