Экономист спрогнозировал ослабление рубля в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В августе курс доллара и евро вырастет примерно на 10%. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
19 июля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля. В свою очередь, курс евро упал ниже 56 рублей впервые с 1 июля.
Однако, по словам Беляева, предложение Минфина закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше 60 долларов за баррель может несколько изменить курс рубля в августе.
"Нужно принять во внимание недавнее сообщение о том, что Минфин предпринимает определенное решение по укреплению курса рубля, сказав, что он будет закупать за рубли определенное количество валюты", – подчеркивает экономист.
"В августе мы можем ожидать нынешний курс рубля минус 10%, значит, где-то в районе 62–63 рублей за доллар. Соответственно, столько же и евро", – считает эксперт.
Специалист добавляет, что вокруг этих цифр будут происходить некоторые колебания. "Допустим, 62 рубля – это, можно сказать, такой центральный курс на август. Он может в отдельные дни падать до 60 или ниже или укрепляться, допустим, до 63, но не больше", – отмечает Беляев.
Ранее экономист Александр Разуваев спрогнозировал курс валют к концу года. Экономист предположил, что к этому времени курс доллара и евро будет в среднем составлять 75 рублей.
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