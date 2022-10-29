Экономист, предсказавший кризис 2008 года, заявил о начале третьей мировой войны

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Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что третья мировая война уже фактически началась.

"Советники по нацбезопасности обеспокоены вмешательством НАТО в конфликт между Россией и Украиной, а также тем, что Иран и Израиль идут курсом на столкновение. <...> сегодня утром я прочитал, что администрация Байдена ожидает нападения Китая на Тайвань. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась", – сказал он в интервью изданию Spiegel.

Рубини также рассказал, что когда он рос в 1970-х годах в Италии, то ему не приходилось беспокоиться о войне между двумя крупными державами или "ядерной зиме", он также никогда не слышал словосочетаний "глобальная пандемия" и "изменение климата".

Говоря об экономике, эксперт заявил, что еврозона уже находится в рецессии, а давление на Европу оказывают Соединенные Штаты, в частности, по вопросу экономического взаимодействия с Китаем.

Ранее ливанский журналист Ахмад Хадж Али заявил, что США давно планировали начать третью мировую войну, а о начале глобального конфликта свидетельствует недавнее размещение в Восточной Европе 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы". По его мнению, Вашингтон и Лондон разыгрывают свой сценарий, чтобы достичь ослабления России и Китая, а также разрушить европейскую экономику.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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