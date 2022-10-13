Западная практика переворотов несет риски третьей мировой войны – Лукашенко

Фото: depositphotos/vetkit

Избранная странами Запада практика организации государственных переворотов в других странах и введения санкций несет риски третьей мировой войны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, "диктат санкционного наказания" применяется в отношении государств, сумевших дать достойный ответ на подобные враждебные выпады. Лукашенко подчеркнул, что такая политика никак не вписывается в нормы международного права.

"Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания третьей мировой войны", – сказал президент Белоруссии.

Он отметил, что Запад не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности после развала СССР. По словам Лукашенко, западные страны потеряли контроль над ситуацией, за что вынужден расплачиваться весь мир. Также в выступлении он затронул тему добровольного отказа Минска от ядерного оружия.

"Что мы получили взамен? Вместо реальных международно-правовых гарантий – пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Белоруссии", – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!