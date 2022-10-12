Лукашенко заявил о готовности взять в руки оружие

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко назвал президента Таджикистана Эмомали Рахмона примером служения своей родине, самоотверженным человеком, готовым отстаивать суверенитет и безопасность, сообщает ТАСС.

По его словам, у них с Рахмоном всегда была единая позиция по всем вопросам.

"Мы всегда поддерживали друг друга. Это не потому, что мы друзья. Потому, что мы в этом плане абсолютно одинаково мыслим", – заявил Лукашенко в Душанбе.

Он добавил, что лидеры Белоруссии и Таджикистана готовы проявить решительность и отстаивать суверенитет и безопасность в стране с оружием в руках. В пресс-службе президента Белоруссии напомнили, что Лукашенко взял автомат в 2020 году после президентских выборов, а Рахмон сражался за Таджикистан на заре становления современной государственности.

Лукашенко также отметил, что народы Белоруссии и Таджикистана похожи друг на друга. Он охарактеризовал их как добрых, трудолюбивых и талантливых людей. По мнению белорусского лидера, именно поэтому у двух стран есть определенный успех в отношениях.

Накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил белорусского лидера Александра Лукашенко во Дворце Нации в Душанбе.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

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