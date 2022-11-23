Крупнейшее в Европе производство бутилированной воды создадут в Подмосковье

Фото: телеграм-канал PressMO

Один из самых больших заводов среди европейских государств по созданию бутилированной воды хотят создать в Подмосковье до конца 2029 года, сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По его словам, напитки бренда "Святой источник" будут не только продавать в РФ, но и экспортировать за рубеж. Воробьев отметил, что завод станет важнейшим инвестиционным проектом, подчеркнув, что на предприятии будут реализовываться только современные технологии.

"Все автоматизировано у вас: физическую нагрузку несут машины, а всю умственную – те, кто управляет, операторы. Очень приятно", – отметил Воробьев.

Завод "Святой источник" расположен в Дмитровском округе. С 2019 года предприятие поставило себе цель по организации крупнейшего в Восточной Европе производства бутилированной воды. Воробьев напомнил, что "Святой источник" является лидером по продажам в своей области. Он утверждает, что на заводе выпускают до 500 миллионов бутылок в год.

В проект вложат порядка 10 миллиардов рублей инвестиций. Завод помог создать 200 рабочих мест. Известно, что около 80% всех специалистов являются жителями Подмосковья.

По информации операционного директора "Святого источника" Юрия Науменко, к 2026 году на заводе создадут две новые производственные линии.

Ранее Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров поучаствовали в церемонии запуска серийного производства автомобилей "Москвич" на бывшем заводе Renault в Москве. Первой новой моделью стал компактный кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.

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