12 новых производственных объектов заработают в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За первые девять месяцев текущего года столичные власти выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 12 производственных объектов. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Разрешение на ввод в эксплуатацию с начала года получили 12 производственных сооружений, общая площадь которых превышает 70 тысяч квадратных метров. <...> На площадках будет создано более 400 новых рабочих мест", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По словам вице-мэра, в числе введенных объектов организации, занятые в отраслях машино- и автомобилестроения, а также приборостроения. Одно из предприятий площадью порядка 36 тысяч квадратных метров уже запустилось в районе Бирюлево Западное. Оно выпускает детали для автомобилей.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в целях развития промышленности под масштабные проекты город выдает участки в аренду без торгов. Кроме того, для предпринимателей в столице работает Центр поддержки промышленности, консультирующий по всем необходимым вопросам.

Ранее Сергей Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания четырех новых фармацевтических производств в Москве. Для этого будут проведены конкурсы на право заключения госконтрактов, по условиях которых поставщики-инвесторы должны будут локализовать в городе производство 74 препаратов.



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