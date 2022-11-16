Четверть предпринимателей уже переориентировались на альтернативные рынки – глава ТПП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Четверть компаний, которым из-за санкций пришлось искать новых партнеров, почти полностью переориентировались на альтернативные рынки и поставщиков. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина.

По его словам, среди 450 компаний, среди которых был проведен опрос о влиянии санкций на их работу, 30% по-прежнему остро нуждаются в альтернативном рынке. При этом среди дружественных регионов предприниматели называют не только Китай, но и страны Евразийского экономического союза, СНГ, Турцию, Иран и Индию.

Катырин отметил, что лишь 6% опрошенных компаний заявили, что санкции не сказались на их работе. В то же время у 62% значительно ухудшились результаты, а 17% организаций сохранили свои деловые связи.

"Но общий настрой предпринимателей: прорвемся! Проблемы, конечно, беспрецедентные. С другой стороны, таких возможностей для экспансии на внутреннем рынке, как сейчас, когда ушли иностранные конкуренты, тоже не было никогда", – добавил глава ТПП.

Вместе с тем Катырин указал, что самая большая угроза для доходов компаний – сокращение экспорта нефти, газа, угля и другого сырья. Кроме того, не исключается возможность остановки строительства новых цехов и заводов, которые планировалось оснастить оборудованием из недружественных стран. Катырин отметил, что некоторые российские компании уже оплатили покупку высокопроизводительных линий.

"И теперь у них двойная проблема: поставки оборудования встали, а валюта по контрактам заморожена на иностранных счетах. Нужно заново искать и деньги, и поставщиков. И далеко не всегда нужные технологии есть в России и странах, по-прежнему с нами сотрудничающих", – подчеркнул эксперт.

Глава ТПП поведал, что больше возможностей для роста сейчас у лесопромышленного комплекса и легкой промышленности. По его словам, у этих отраслей широкая номенклатура изделий для массового потребителя.

При этом Катырин объяснил, что некоторые отрасли зависят от других сфер. Например, для производства бумаги целлюлозно-бумажной промышленности потребуются отбеливатели, коагулянты и проклеивающие реагенты. Глава ТПП добавил, что для производства отечественных лекарств необходимо развивать свою малотоннажную химию.

Аналогичная ситуация, считает Катырин, и в легкой промышленности.

"(Она) обеспечивает себя фурнитурой и тканями, взаимодействуя с Китаем, Турцией, Индией. Но с 2020 года хлопок подорожал на мировом рынке более чем в два раза, синтетические материалы – более чем на 50%. Зависимость от дорогого импорта тормозит рост наших швейных компаний. И если государство поможет достроить производственные цепочки внутри России, это даст ощутимый толчок отечественному легпрому", – заключил Катырин.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала новые антироссийские санкции, которые коснутся военно-промышленного комплекса РФ. По данным СМИ, речь идет о "транснациональной сети частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!