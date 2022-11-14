Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК – СМИ

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Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты введут новые санкции, которые затронут военно-промышленный комплекс России, пишет Reuters.

По информации издания, речь идет о "транснациональной сети частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий" для РФ.

"Это часть наших более масштабных попыток сорвать военные усилия России и лишить ее необходимого оснащения <...> и экспортного контроля", – заявила Йеллен.

По ее словам, под новые санкции подпадут 14 физических и 28 юридических лиц, включая "финансовых посредников". Других подробностей глава Минфина США не озвучила.

На прошлой неделе газета Politico сообщила, что американские чиновники испугались злости европейцев из-за антироссийских санкций. Отмечалось, что в Вашингтоне начали сомневаться, продолжат ли его союзники поддерживать ограничения против Москвы.

Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минфин и Госдеп США предупредили турецкий бизнес о санкциях за сотрудничество с РФ – СМИ

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