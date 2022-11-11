Американские чиновники испугались злости европейцев из-за антироссийских санкций – СМИ

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Из-за ухудшения экономической ситуации в Европе официальные лица США начали сомневаться, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские санкции, сообщает Politico.

Как пишет издание, некоторые американские чиновники, находящиеся в Европе, предупреждают Вашингтон о том, что страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов.

"Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций", – отмечает автор статьи.

Он приводит слова двух высокопоставленных американских чиновников, которые говорят, что эти опасения вызвали шквал телефонных звонков среди высших должностных лиц США, обсуждавших, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Штатами стратегии.

В материале также говорится, что в европейских городах начались протесты из-за растущих экономических опасений, инфляции и высокой стоимости отопления на фоне снижения температуры. Это, в свою очередь, оказало давление на местные правительства, которые решили задуматься о собственных проблемах вместо поддержки Украины.

"Ситуация шаткая", – заявил Politico один из американских чиновников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал митинги в Европе на фоне энергокризиса. По его словам, они связаны с падением уровня жизни европейцев. Песков подчеркнул, что это очевидная реальность, вопросов у простых граждан к руководству их стран будет появляться все больше.

Он добавил, что комментировать это и трактовать – не дело российских властей. По его мнению, этим должны заниматься руководители западных стран, которые "принимают те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения".

Обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне. Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.



Остановка электростанций может усугубить энергокризис в Европе

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