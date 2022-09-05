В Кремле прокомментировали протесты в Европе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал митинги в Европе на фоне энергокризиса, сообщает RT.

По его словам, они связаны с падением уровня жизни европейцев. Песков подчеркнул, что это очевидная реальность, вопросов у простых граждан к руководству их стран будет появляться все больше.

"Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что комментировать это и трактовать – не дело российских властей. По его мнению, этим должны заниматься руководители западных стран, которые "принимают те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения".

Ранее в ряде стран Евросоюза прошли протесты. К примеру, 4 сентября в немецком Кельне прошла демонстрация в поддержку России, а 3 сентября в центре Праги прошел крупный антиправительственный митинг из-за удорожания газа и роста цен на товары.

Профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт заявил, что этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергоресурсов. По его мнению, такая ситуация обернется массовыми протестами по всей стране.

Ухудшить ситуацию, считает Патцельт, могут также неготовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения положения и политика освещения протестов в прессе.

Обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.

Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.

