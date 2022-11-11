РФ введет запрет на въезд 200 граждан США

Фото: телеграм-канал "МИД России"

РФ введет запрет на въезд 200 граждан Соединенных Штатов. Среди них – представители органов власти, сферы здравоохранения и образования, законодатели, а также их родственники, которые придерживаются русофобии и поддерживают киевский режим, заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что данное решение было принято в ответ на регулярно вводимые администрацией американского лидера Джо Байдена ограничительные меры в отношении РФ.

В черном списке оказались в том числе сестра Байдена и два его брата, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, министр внутренних дел Штатов Дебра Холлан, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер и другие.

Ранее американская сторона заявила, что выделит Украине новый пакет военной помощи. Советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан уточнял, что в него войдут ракеты для средств ПВО Hawk и четыре системы ПВО Avenger, которые будут оснащены ракетами Stinger.

До этого Соединенные Штаты объявили о новых ограничениях в отношении 12 российских организаций и 8 физических лиц. Под санкции подпали предприниматель, меценат Игорь Чайка, молдавский политик Илан Шор и его супруга Сара Шор, известная как певица Жасмин, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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