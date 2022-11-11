В Кремле оценили решение США о лишении РФ статуса страны с рыночной экономикой

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Решение США лишить российскую экономику статуса рыночной является очередным шагом в рамках избранной Вашингтоном политики давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию. Давление в области экономики мы знаем – многочисленные санкции и так далее", – сказал он.

10 ноября власти США приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной из-за "увеличения государственного влияния", которое ставит отрасли американской промышленности в "невыгодное положение" при попытке конкуренции на глобальном уровне.

Экономика РФ получила рыночный статус от Минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам с американской стороны.

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