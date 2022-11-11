Антонов оценил заявление США о лишении РФ статуса страны с рыночной экономикой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заявление Соединенных Штатов о лишении России статуса страны с рыночной экономикой противоречит логике, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат также прокомментировал решение американского Минфина отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств. По его словам, данный шаг является позитивным, но при этом он не снимает с Вашингтона ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут нелегитимные односторонние барьеры.

"В этом же ряду – объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой", – приводит слова Антонова ТАСС.

Накануне стало известно, что Вашингтон принял решение лишить российскую экономику статуса рыночной из-за "увеличения государственного влияния", которое ставит отрасли американской промышленности в "невыгодное положение" при попытке конкуренции на глобальном уровне.

Экономика РФ получила рыночный статус от Минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам с американской стороны.

Ранее Антонов рассказал, что Госдеп может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона. По его словам, россиянам приходится работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает" принимающая сторона.

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