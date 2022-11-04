Русофобский консенсус в США останется независимо от исхода выборов в Конгресс – посол РФ

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Русофобский консенсус внутри США останется вне зависимости от того, какими будут результаты предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс. Таким мнением поделился посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, которые приводит ТАСС, ожидать чего-то хорошего с точки зрения российско-американских отношений в этом контексте было бы наивно.

Ранее Антонов призвал США "не размахивать ядерной дубинкой". Он подчеркнул, что победы в ядерном конфликте быть не может. Антонов подчеркнул, что в адрес России поступают угрозы.

В качестве примера он привел обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по российским ВС и Черноморскому флоту конвенциальный удар, а также призывы бывшего помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона сменить режим в России.

Антонов обратил внимание, что в Америке есть и здравые люди, которые, по его мнению, видят всю опасность дальнейшего обострения отношений двух стран. Он отметил важность того, чтобы их призывы к миру звучали как можно чаще.

Кроме того, как считает Антонов, Россия и США, несмотря на сложности, не подошли к порогу срыва в ядерный конфликт. Он призвал не забывать уроки Карибского кризиса.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия.

Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны.

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