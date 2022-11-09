США экономически заинтересованы в войне с Россией руками украинцев – Антонов

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Соединенные Штаты экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну с Россией руками украинцев, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Почему так происходит? <...> Стремление [США] "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. По его словам, США с маниакальным упорством придерживаются тактики войны на изматывание украинцев, россиян, европейцев и американцев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже прямо вовлечены в конфликт, развернувшийся на Украине. По ее мнению, финансовая поддержка США и их союзников по НАТО в отношении Киева является частью большой коррупционной схемы по отмыванию западных денег.

Западные страны, включая США, увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине – СМИ

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