Российским дипломатам могут без объяснения запрещать выезд из Вашингтона – Антонов

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Госдепартамент может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что для того, чтобы выехать за город, всем дипломатам теперь надо за одну или две недели предупреждать Госдепартамент о точном маршруте, при этом им в этом может быть отказано.

Антонов добавил, что россиянам приходится работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона".

"Посольство – тоже в каком-то роде передовая. К своим служебным обязанностям относимся с высокой долей ответственности", – подчеркнул глава дипмиссии.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона поднимает в контактах США вопрос о налаживании работы посольств.

До этого Рябков заявил, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, демонстрируют недоговороспособность своим нежеланием принимать во внимание озабоченность России, связанную с прямыми угрозами ее безопасности.

Он подчеркнул, что если провести параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в обоих случаях речь идет о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства, причем любыми методами.



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