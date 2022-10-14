Россия поднимает в контактах с США вопрос о налаживании работы посольств – Рябков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона поднимает в контактах США вопрос о налаживании работы посольств.

Журналисты спросили представителя МИД о том, сможет ли российское посольство работать после очередного ожидаемого сокращения. Рябков сделал акцент на том, что в Соединенных Штатах должны помнить о принципе зеркальности, когда принимают решение сократить численность дипломатов.

"Мы вопрос этот при возможности в контактах с американцами по разным линиям отрабатываем, напоминая им, что принцип взаимности, зеркальности, неизбежность ответа на разного рода провокации никто не отменял", – передает "Интерфакс" его слова.

Ранее Рябков заявил, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, демонстрируют недоговороспособность своим нежеланием принимать во внимание озабоченность России, связанную с прямыми угрозами ее безопасности.

Он подчеркнул, что если провести параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в обоих случаях речь идет о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства, причем любыми методами.



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