Путин заявил об успешном сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза

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Владимир Путин оценил сотрудничество стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как успешное и на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил обсудить вопросы касающиеся интеграционного взаимодействия. Об этом сообщает ТАСС.

В начале заседания Путин напомнил о словах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который сказал, что главным бенефициаром ЕАЭС является Армения, так как в республике наблюдается самых высокий темп роста экономики среди всех членов союза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что этот показатель по итогам прошлого года составил 12,6%, а в 2023 году – 12,1%.

"Это, конечно, такая серьезная цифра, очень серьезная", – ответил Путин.

Российский лидер добавил, что РФ ценит партнерские отношения со всеми государствами, которые являются членами союза. Он отметил, что отношения были выстроены на принципах взаимной выгоды для всех сторон и с уважением к интересам представителей республик.

"Сегодня нам предстоит сначала в узком составе обменяться мнениями по основным направлениям нашего развития, по механизмам, которые мы используем для этого развития, а затем продолжим наше заседание в расширенном составе", – отметил Путин.

Он объяснил, что в рамках расширенного формата к обсуждению присоединится президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Все они примут участие в конференции по видеосвязи.

Путин рассказал, что совместно с делегацией будут обсуждаться вопросы интеграции в сферах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, финансовой и технологической независимости, цифровой трансформации и ее ускорения, развития транспорта и устранения торговых барьеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что союзное государство РФ и Белоруссии является более развитым интеграционным объединением, чем ЕАЭС. Так он прокомментировал слова Токаева о том, что в рамках ЕАЭС существуют разные уровни интеграции.

