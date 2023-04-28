В МВФ заявили, что российская экономика оказалась более устойчивой к введенным санкциям

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Экономика России оказалась более устойчивой к введенным санкциям, чем прогнозировалось до этого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ), посвященного экономической ситуации в Европе.

"Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1%", – указано в документе.

Отмечается, что эксперты наблюдают улучшение в области торговли и устойчивые объемы экспорта нефти. Продажа нефти и газа привела РФ к рекордным показателям прибыли и смогла поддержать экономику страны годом ранее.

Россия смогла поставлять топливо странам, которые не вводили санкции, что было подтверждено независимо полученными и неофициальными данными, указано в докладе.

Согласно прогнозам МВФ, в 2023 году РФ стоит ожидать снижения налоговых поступлений, которые будут спровоцированы низкими ценами на нефть и газ. Это в том числе связано с эмбарго Евросоюза, которое было введено в начале декабря прошлого года.

Эксперты напомнили и о введении потолка цен на нефть, в настоящее время стоимость топлива установлена в пределах 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года эти же ограничения начали действовать и в отношении российских нефтепродуктов.

"В случае с российской нефтью потолок цен не привел к резкому сокращению объемов поставок, но повысил дисконт на нее", – отметили в докладе.

В фонде полагают, что показатели производства России в 2027 году могут оказаться на 8% ниже, чем прогнозировалось до начала конфликта на Украине. Это связано с финансовыми санкциями, ограничением доступа к передовым технологиям и снижением человеческого капитала.

Ранее МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, а в 2024 году он ожидает рост ВВП до 1,3%. Показатель был пересмотрен на 0,4 процентного пункта и снижен на 0,8 процентного пункта в 2024 году в сравнении с оценочными данными в январе.



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