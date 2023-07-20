Цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли более чем на 8%

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Цена сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже выросла более чем на 8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Так, по данным на 18:25 по московскому времени рост стоимости пшеницы достиг 8,2% – до 7,25 доллара за бушель (около 35 литров). Цена фьючерса на кукурузу с поставкой в декабре следующего года также выросла на 4,21% и составила 5,57 доллара за бушель.

17 июля стало известно, что Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ указали, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос