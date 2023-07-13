Товарооборот России и Китая вырос на 40,6% за первое полугодие

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Товарооборот между Россией и Китаем в первые шесть месяцев этого года вырос на 40,6% и составил около 114,5 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные главного таможенного управления КНР.

За первое полугодие поставки из Китая в РФ выросли на 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 52,2 миллиарда долларов, а поставки из России в КНР также увеличились на 19,4%, составив 62,2 миллиарда долларов.

Только за июнь товарооборот двух государств составил 20,8 миллиарда долларов. Так, Россия ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, а Китай в РФ – на 9,5 миллиарда долларов.

Ранее заместитель иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что Пекину и Москве следует поддерживать стабильные отношения и защищать общие интересы на фоне непростой международной обстановки.

До этого врио главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов сообщил, что Китай, Турция, Индия и Азербайджан заняли место Евросоюза во внешней торговле РФ. Он добавил, что товарооборот с Китаем уже в текущем году может достичь 200 миллиардов долларов.



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