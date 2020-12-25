СФ одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Совет Федерации одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ.
Законом вводится статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Он будет присваиваться Генпрокуратурой по согласованию с МИД владельцам ресурсов, которые допускают со своей стороны дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
Документ распространяется в том числе на платформы YouTube, Facebook и Twitter. Законом предусмотрена возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов. Как сообщалось, штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.
Такая инициатива стала ответной мерой на цензуру в отношении российских СМИ в иностранных соцсетях. Ее поддерживал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявлял, что зачастую зарубежные порталы нарушают права и собственных пользователей, однако российские власти намерены уделить наиболее пристальное внимание защите своих граждан.
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