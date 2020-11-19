В Кремле оценили законопроект о санкциях за цензуру российских СМИ за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил необходимость законопроекта об ответных санкциях за цензуру российских СМИ на зарубежных сайтах. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, дискриминационные действия в отношении российских СМИ отмечались неоднократно.

"Мы были свидетелями таких действий по ущемлению интересов пользователей из РФ. Мы их видели в последние недели и месяцы. Конечно, этому нужно противодействовать", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что зачастую зарубежные порталы нарушают права и собственных пользователей, однако российские власти намерены уделить наиболее пристальное внимание именно защите собственных граждан.

В Госдуму в четверг, 19 ноября, внесли законопроект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ. За ограничение доступа к общественно значимой информации на территории РФ по расовой, национальной и политической принадлежности предусматриваются административные штрафы, блокировка и замедление трафика.

