Джабаров прокомментировал маркировку в Twitter репортажа RT о выборах в США

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Twitter ввести ограничения в отношении репортажа англоязычной версии телеканала о президентских выборах в США.
"Американцы всех учат демократии, а сами об этом слышать не хотят. Они никогда не пускают к себе (на выборы) и не приглашают наблюдателей, они учат все страны, как надо голосовать и проводить предвыборные кампании. Что касается их самих, они считают, что это внутреннее дело США", – цитирует Джабарова RT.
Сенатор также обратил внимание на то, что действия Twitter в данном случае достаточно закономерны. "Поведение Twitter понятно: это тоже американская сеть. Надо спокойно реагировать на это", – добавил Джабаров.
Ранее Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение, отключив возможность делать ретвиты и реплаи к посту. Там пояснили, что твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение.
Роскомнадзор потребовал у Twitter снять ограничения к репортажу российского телеканала. В ведомстве расценивают ограничения как акт цензуры, нарушающий принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
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