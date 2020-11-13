Роскомнадзор призвал СМИ размещать видео на российских платформах

11:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роскомнадзор рекомендовал СМИ размещать видеоматериалы на российских платформах из-за участившихся случаев блокировки на видеохостинге YouTube, говорится в сообщении ведомства.
"Участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов", – отметили в ведомстве, назвав это "целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации".
В Роскомнадзоре пояснили, что для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту российским СМИ и информационным ресурсам следует размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN).
Ранее Роскомнадзор назвал недопустимыми ограничения со стороны администрации YouTube на распространение фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина".
Видеохостинг пометил документальную картину как недопустимую. Представители компании подчеркнули, что на YouTube запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости, и назвали безопасность зрителей, авторов и партнеров своим приоритетом.
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