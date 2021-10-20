Названы способы, как узнать о взломе WhatsApp

Фото: depositphotos/diego_cervo

Злоумышленники обнаружили доступ к чужому устройству после серии обновлений WhatsApp. Об этом сообщает Life.ru.

Одной из лазеек для мошенников является способность приложения работать сразу на нескольких устройствах. В Европе и США стали регистрировать случаи, когда злоумышленники брали смартфон жертвы, чтобы "позвонить", а после сканировали QR-код и получали доступ к переписке. В результате они угрожали раскрыть секреты пользователя.

Определить, что кто-то посторонний получил доступ к аккаунту, можно в разделе "Настройки". Там необходимо найти "Связанные устройства", где отражены все устройства, которые используют ваш аккаунт.

Кроме того, одним из самых уязвимых мест WhatsApp является "плавающий" виджет – надстройка для приложения на Android. Злоумышленники копируют оригинальные виджеты с использованием механизма отложенной активации. Таким образом мошенники получают доступ к приложению через несколько дней после установки на устройство.

Зарубежные пользователи сообщают и о так называемом возрождении удаленных сообщений. Оказалось, что сразу после удаления сообщения не исчезают, а хранятся некоторое время на устройствах и на третьей стороне. Основным признаком взлома является появление в переписке ранее удаленных сообщений.

Также стоит избегать сторонних приложений для очистки памяти WhatsApp и других функций. Они требуют синхронизации с контактами и переписками мессенджера, замедляют работу приложения и иногда крадут данные пользователей.

В WhatsApp также есть функция "Отправка чата", благодаря которой всю переписку с любым пользователем можно выгрузить на выбранную почту. При этом подтверждать это действие не нужно.

Не стоит пользоваться и сервисами для взлома приложения, которые есть в интернете. В большинстве случаев они не используются по назначению.

Самый распространенный признак взлома WhatsApp – задержка в работе Сети при загрузке переписок. Отправка одноразовых кодов также является признаком стороннего пользователя.

Ранее эксперты рассказали, как защитить свои переписки в мессенджерах. Основным инструментом защиты данных в мессенджерах является технология сквозного шифрования. Это означает, что сообщения шифруются на одном устройстве и расшифровываются на другом.

