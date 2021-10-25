Россиянам рассказали, когда банки начнут распознавать клиентов по биометрии

В России в системе биометрических данных зарегистрировано 213 тысяч человек. Для сравнения: порталом госуслуг пользуется 85 миллионов человек.

Поэтому банки написали письмо с просьбой отложить обязательность этой услуги. Система должна облегчить доступ к банковским услугам без визита в отделение, что в период пандемии особенно важно. Людям для этого нужно сделать слепок лица, записать образец голоса и так далее.

Однако пока россияне относятся ко всему этому с настороженностью и банкиры просят год отсрочки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.