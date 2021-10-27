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Происшествия

10:47 (обновлено 27.10.2021 13:06)

Прокуратура организовала проверку из-за хлопка газа в жилом доме в Красногорске

происшествия

Фото: телеграм-канал SHOT

Прокуратура организовала проверку в связи с хлопком газа, который произошел в многоквартирном жилом доме в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", – говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Красногорска заявили РИА Новости, что причиной произошедшего могла стать несанкционированная врезка газового оборудования.

На месте происшествия находится Красногорский городской прокурор Игорь Арсеньев.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

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