РФ приблизилась к 50 из 80% необходимого коллективного иммунитета – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия только приблизилась к 50 из 80% необходимого национального иммунитета к коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"И очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось, за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет", – добавила Голикова во время брифинга в Доме правительства.

Она подчеркнула, что коллективный иммунитет на уровне 80% должен был быть достигнут в России уже давно, однако страна смогла приблизиться к нынешнему показателю только сейчас.

Ранее вице-премьер заявила, что причина ежедневных смертей от коронавируса в стране напрямую связана с несоблюдением гражданами антиковидных мер. Она напомнила гражданам, что следует защитить себя и своих близких с помощью вакцинации.

