Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:40

РФ приблизилась к 50 из 80% необходимого коллективного иммунитета – Голикова

власть медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия только приблизилась к 50 из 80% необходимого национального иммунитета к коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"И очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось, за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет", – добавила Голикова во время брифинга в Доме правительства.

Она подчеркнула, что коллективный иммунитет на уровне 80% должен был быть достигнут в России уже давно, однако страна смогла приблизиться к нынешнему показателю только сейчас.

Ранее вице-премьер заявила, что причина ежедневных смертей от коронавируса в стране напрямую связана с несоблюдением гражданами антиковидных мер. Она напомнила гражданам, что следует защитить себя и своих близких с помощью вакцинации.

Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать