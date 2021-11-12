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Общество

19:07

Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в шести регионах РФ

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в шести российских регионах.

При этом, по ее словам, в 61 регионе продолжается рост заболеваемости, эпидситуация остается напряженной. Распространенность инфекции достаточно высокая – 191 единица на 100 тысяч населения, добавила вице-премьер.

"Прошлая неделя у нас была нерабочей в ряде регионов страны. Нерабочие дни были объявлены ранее, чтобы снизить напряжение по распространению коронавирусной инфекции и прервать цепочки", – отметила она на брифинге в Доме правительства.

Также Голикова сообщила, что свыше 90% показателя избыточной смертности за последние 9 месяцев приходится на коронавирус.

Ранее Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом. Она подчеркнула, что приоритетная задача на данный момент – максимально быстрое формирование коллективного иммунитета к COVID-19.

В России за последние сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса. В 3 466 (8,6%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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