Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в шести регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в шести российских регионах.
При этом, по ее словам, в 61 регионе продолжается рост заболеваемости, эпидситуация остается напряженной. Распространенность инфекции достаточно высокая – 191 единица на 100 тысяч населения, добавила вице-премьер.
"Прошлая неделя у нас была нерабочей в ряде регионов страны. Нерабочие дни были объявлены ранее, чтобы снизить напряжение по распространению коронавирусной инфекции и прервать цепочки", – отметила она на брифинге в Доме правительства.
Также Голикова сообщила, что свыше 90% показателя избыточной смертности за последние 9 месяцев приходится на коронавирус.
Ранее Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом. Она подчеркнула, что приоритетная задача на данный момент – максимально быстрое формирование коллективного иммунитета к COVID-19.
В России за последние сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса. В 3 466 (8,6%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
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