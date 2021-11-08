Гинцбург назвал условие для победы над коронавирусом за несколько месяцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам обозначили условие, которое позволит победить коронавирус за несколько месяцев. Мнением на эту тему поделился глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает газета "Известия".
Как считает специалист, сами по себе ограничительные меры не будут иметь существенной пользы, так как должны сочетаться с резким увеличением количества вакцинированных.
"(Мэр Москвы – Прим. ред.) Сергей Собянин сказал, что в последние 10 дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день. – Прим. ред.). А должно возрасти в 10 раз", – подчеркнул Гинцбург.
По его словам, резкое увеличение количества ежедневно вакцинируемых поможет побороть инфекцию за несколько месяцев.
Эксперт также призвал разделять людей с QR-кодами и непривитых. По его мнению, граждане с количеством антител более 300 не нуждаются в ограничениях.
Ранее Гинцбург назвал необходимый уровень антител для полной защиты от "Дельта"-штамма. Он отмечал, что показатель в 500 единиц антител и выше идеально защищает от заражения коронавирусом.
За последние сутки в России подтвердили 39 165 новых случаев коронавируса. В 3 193 (8,1%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.
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