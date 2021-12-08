Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ "Рязанский" за мужество и самоотверженность

18:12
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сергей Собянин встретился с сотрудниками центра госуслуг "Рязанский", где 7 декабря произошла стрельба, и поблагодарил их за проявленное мужество и самоотверженность.
"Все сотрудники, молодые ребята, не раздумывая стали оказывать помощь посетителям. Георгий – без оружия, без ничего – мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших... Благодарю вас за ваши действия", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мэр Москвы отметил, что взаимная поддержка поможет пережить даже такие трагические события. Также Собянин еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью людей.
"Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое – твою жизнь..." – добавил он.
Ранее Собянин отметил героизм охранника Алексея Рузлева, который погиб, защищая от выстрелов посетителей центра госуслуг.
Стрельбу в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице 7 декабря открыл 45-летний житель столицы. В результате погибли четыре человека, еще двое получили ранения.
Устроивший стрельбу признал вину. Также он подтвердил, что незаконно владел оружием.
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