14:30
Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле. Были отмечены достижения людей из разных областей: наука, медицина и авиация и другие сферы.
Звание Героя Труда РФ получили шесть человек. Среди них – главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Данная больница столкнулась с лечением COVID-19 одной из первых в столице. Тогда о вирусе было мало что известно.
Звезду Героя РФ президент вручил летчику-испытателю Летно-исследовательского института имени Громова Евгению Крутову. Также несколько человек получили высшие ордена "За заслуги перед Отечеством".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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