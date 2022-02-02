Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле. Были отмечены достижения людей из разных областей: наука, медицина и авиация и другие сферы.

Звание Героя Труда РФ получили шесть человек. Среди них – главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Данная больница столкнулась с лечением COVID-19 одной из первых в столице. Тогда о вирусе было мало что известно.

Звезду Героя РФ президент вручил летчику-испытателю Летно-исследовательского института имени Громова Евгению Крутову. Также несколько человек получили высшие ордена "За заслуги перед Отечеством".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.