Путин оценил переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прокомментировал переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере", – заявил президент РФ, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, стороны успели за почти пять часов обсудить практически все вопросы, которые были на повестке дня.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин также рассказал Орбану о ситуации с гарантиями безопасности, которые Россия обсуждает с США и НАТО. По словам президента, в Вашингтоне проигнорировали фундаментальные озабоченности РФ.