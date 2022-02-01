Блинкен подтвердил готовность США к новым обсуждениям безопасности с РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон готов продолжать обсуждение вопросов безопасности с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

"Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с РФ по связанным с безопасностью вопросам, вызывающим общую обеспокоенность", – заявили в пресс-службе Госдепа.

Блинкен дополнительно выразил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к снижению напряженности вокруг страны. Госсекретарь США уточнил, что вторжение РФ на Украину приведет к серьезным последствиям.

В середине декабря прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о взаимных гарантиях безопасности. Они были обсуждены на саммите в Женеве.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия еще не передавала США свой сводный ответ по гарантиям безопасности.

