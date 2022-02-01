В МИД РФ опровергли передачу США ответа по гарантиям безопасности

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Россия еще не передавала США ответ по гарантиям безопасности. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Еще один источник рассказал агентству, что Россия продолжает готовить сводный ответ Соединенным Штатам и НАТО.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон получил от Москвы ответ на предложения США по деэскалации кризиса вокруг Украины. По информации агентства, ответ американской стороне был передан в письменной форме.

По данным другого источника, в Госдепе считают обсуждение российского ответа в публичном пространстве США непродуктивным.

В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о взаимных гарантиях безопасности. Одним из положений документов был отказ НАТО от расширения, в том числе на территорию Украины. После этого в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры.