Кремль рассказал о сроках ответа Путина НАТО и США по гарантиям безопасности

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Владимир Путин даст комментарий на ответы американской стороны и Североатлантического альянса на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтет нужным. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что точную дату он назвать не может.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Поводом для их проведения стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

26 января Соединенные Штаты через своего посла Джона Салливана в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности. В Госдепе позже уточнили, что документ отражает уже ранее озвученные американской стороной позиции: озабоченность действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.

