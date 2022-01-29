Путин поручил проработать вопрос о пенсиях и оказании медпомощи бездомным

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Владимир Путин поручил проработать вопрос о выплатах пенсий бездомным людям и оказании им медпомощи. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Правительство и региональные органы исполнительной власти должны предложить идеи о совершенствовании способов регистрации бездомных людей. Им также поручили продумать дополнительные меры поддержки НКО, которые оказывают соцподдержку бездомным.
Ответственными в этом вопросе выступят премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России. Отчет необходимо будет предоставить до 1 мая.
Ранее Путин заявил, что власти должны оказывать поддержку бездомным гражданам. Он отметил, что ситуация с нуждающимися в медпомощи и питании гражданами должна вызывать чувство стыда у чиновников. Президент подчеркнул, что необходимо поощрять объединения, задействованные в этой работе.
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