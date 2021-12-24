Граждан призвали использовать горячую линию помощи заключенным для борьбы с пытками

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков сообщил, что горячая линия помощи заключенным поможет их родственникам и правозащитникам бороться с пытками в исправительных учреждениях. Об этом сообщает издание "Газета ОНК".

"То, что сказал Владимир Путин о необходимости использовать возможности правозащитных организаций в борьбе с пытками в системе ФСИН, абсолютно верно. Мы как правозащитники, члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы полностью поддерживаем такую позицию. Именно для этого ранее была создана правозащитная горячая линия", – рассказал Волков.

По его словам, на линию поступают обращения, по которым ведется работа.

"Однако затруднения с распространением информации о горячей линии среди заключенных в учреждениях ФСИН до сих пор присутствуют", – сказал Волков.

Он выразил надежду, что руководство ФСИН пойдет навстречу, тогда эта проблема решится в ближайшее время.

20 декабря в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки в исправительных учреждениях. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за пытки лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких.

Комментируя в ходе ежегодной пресс-конференции ситуацию с пытками в российских тюрьмах, Владимир Путин заявил, что будет добиваться улучшения ситуации.