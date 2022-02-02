В Кремле заявили об отсутствии планов анонсировать разговор Путина и Джонсона

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не анонсировал разговор Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и не будет этого делать.

При этом Песков пообещал проинформировать, если переговоры состоятся, отметив, что смысл в разговоре есть. По словам представителя Кремля, Путин открыт для общения.

"Даже тем, кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет четкого понимания о происходящем в нашей стране, он всегда готов дать исчерпывающее разъяснение", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне Дмитрий Песков не исключил, что сроки переговоров Владимира Путина и Бориса Джонсона могут быть согласованы в ближайшее время.

Ранее стало известно, что темой планируемого диалога премьер-министра Великобритании и президента России может стать вопрос деэскалации напряженности на российско-украинской границе.

