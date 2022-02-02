Джонсон попал в неловкую ситуацию на встрече с Зеленским

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкое положение во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Британский политик вышел из автомобиля с папкой, в которой лежали документы. Началась протокольная съемка приветствия, в этот момент к нему подбежала помощница, выхватившая из рук премьера бумаги.
Джонсон выглядел удивленным, однако продолжил беседу с украинским лидером.
Борис Джонсон прибыл в Киев на переговоры с Зеленским во вторник, 1 февраля. Стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.
До вылета стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, входившая в состав делегации, сдала положительный тест на коронавирус. Джонсон тем не менее не стал откладывать визит.
Зеленский заявил, что в ходе встречи с премьером Великобритании обсудил шаги по сдерживанию России. Он также дал высокую оценку профилактике конфликтов и поддержал решение правительства Великобритании по новым санкциям в отношении РФ за агрессию против Украины.
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