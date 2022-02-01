В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона

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Разговор Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном не планируется 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он не исключил, что сроки переговоров могут быть согласованы в ближайшее время.
"По итогам состоявшегося разговора, если он состоится, мы вас проинформируем", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что темой планируемого диалога Бориса Джонсона и Владимира Путина может стать вопрос деэскалации напряженности на российско-украинской границе.
Также накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании 1 февраля посетит Украину. В рамках данного визита Борис Джонсон встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. В состав британской делегации также войдет глава МИД Лиз Трасс.
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