Кулеба заявил, что объявление о создании союза Украины, Британии и Польши перенесли

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Объявление о создании нового формата сотрудничества Киева, Варшавы и Лондона перенесли из-за болезни главы МИД Британии Лиз Трасс, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата сделают министерства иностранных дел трех стран 2 февраля.

"К сожалению, Лиз Трасс заболела COVID-19 и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат", – написал Кулеба в Facebook.

Он рассказал, что новый формат сотрудничества не будет привязан к "локальной географии", он станет объединением стран, которые разделяют общие принципы и стремятся усилить безопасность и развивать торговлю.

Кулеба добавил, что инициатором создания нового формата выступил Киев в октябре 2021 года.

О создании нового формата трех стран заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон посетит Киев 1 февраля. В составе британской делегации на Украину должна была отправиться и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз и Великобритания занимаются подготовкой санкций, которые можно будет задействовать против новых газовых проектов России. Уточнялось, что целью разрабатываемых мер является жесткое ограничение финансовых и технологических вливаний, имеющих связь с российскими инициативами.

