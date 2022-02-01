Глава МИД Британии перед поездкой в Киев сообщила, что заразилась COVID-19

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Фото: Pool Photo via AP/John Thys
Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом в преддверии запланированной на 1 февраля поездки на Украину.
"Сданный мной анализ на COVID дал положительный результат. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома", – написала она на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что во вторник Трасс должна была сопровождать в поездке на Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Накануне глава внешнеполитического ведомства Великобритании сообщила, что Лондон в скором времени представит меры по улучшению санкционного законодательства в отношении России. Ограничения затронут те лица, которые напрямую причастны к дестабилизации ситуации на Украине.
Как сообщила газета The Times со ссылкой на источники, новый пакет санкций Лондона против Москвы может коснуться активов энергетических компаний из РФ.
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