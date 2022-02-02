В Совфеде назвали встречу Зеленского и Джонсона провалившейся

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и британского премьер-министра Бориса Джонсона стала разговором двух погрязших в распрях политиков, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По словам сенатора, встреча Зеленского и Джонсона не принесла никаких результатов, в отличие от переговоров Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, по итогам которых были достигнуты конкретные договоренности. Косачев отметил, что такая разница обусловлена тем, что во втором случае диалог шел между лидерами, отстаивающими национальные интересы своих стран, которые также учитывают и общеевропейские интересы.

"В Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю", – написал Косачев на своей странице в Facebook.

Борис Джонсон прибыл в Киев на переговоры с Зеленским во вторник, 1 февраля. Стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.

Зеленский заявил, что в ходе встречи с премьером Великобритании обсудил шаги по сдерживанию России. Он также дал высокую оценку профилактике конфликтов и поддержал решение правительства Великобритании по новым санкциям в отношении РФ за агрессию против Украины.