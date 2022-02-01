Путин и премьер Италии обсудили введенные в странах меры по борьбе с COVID-19

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Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обменялись информацией о мерах обеих стран по противодействию COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.

Также президент России попросил Драги передать поздравления и наилучшие пожелания лидеру Италии Серджо Маттарелле, которого 29 января переизбрали на пост главы государства.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, а также обменялись мнениями по вопросам, которые связаны с предоставлением Москве долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности.

Кроме того, президенты России и Франции договорились о проработке возможной личной встречи и о дальнейших контактах по телефону.

