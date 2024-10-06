Президент Узбекистана посетит Москву 7–8 октября

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Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву 7–8 октября с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского президента.

Мирзиеев примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ, уточнили в пресс-службе.

В конце мая Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где прошли его переговоры с Мирзиеевым. Глава государства прибыл в республику по приглашению ее лидера. Визит продлился два дня. В ходе встречи Путин и Мирзиеев обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональным проблемам.

До этого российский президент проводил переговоры с узбекистанским лидером в Кремле. Путин подчеркнул, что РФ из года в год увеличивает объем закупок из Узбекистана, и заверил, что так будет и дальше.