РФ предложила Узбекистану вместе производить полимеры и гражданские БПЛА

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

РФ предложила Узбекистану локализовать выпуск гражданских беспилотных авиационных систем. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая на пятом заседании комиссии на уровне глав правительств двух стран.

"Изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров", – цитирует Мишустина ТАСС.

Кроме того, Москва и Ташкент приняли решение создать в Узбекистане производственные мощности в области железнодорожного машиностроения.

В настоящее время Мишустин находится в Узбекистане с официальном визитом. В Ташкенте проходит пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны рассмотрят вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, уделив также внимание проектам в сфере не только промышленности и транспорта, но и энергетики, а также сельского хозяйства.

